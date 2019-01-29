Французские джихадисты в Сирии могут быть репатриированы во Францию — СМИ

Париж, , 13:57 — REGNUM Французские джихадисты, задержанные в лагерях в Сирии, могут быть репатриированы во Францию в ближайшие недели, сообщает Le Figaro.

На вопрос журналистов о количестве присутствующих в Сирии французских джихадистов, которые могут быть репатриированы в страну, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер решил не отвечать.

Министр внутренних дел только заявил, что «все кто вернутся во Францию, будут подвергнуты судебному преследованию». По словам министра, если суд сочтет их виновными, они сядут в тюрьму.

Напомним, в октябре 2018 года около 150 детей французских джихадистов были обнаружены в Сирии в районах, находящихся под контролем курдов. Тогда власти Франции оценивали возможность репатриации детей в возрасте до 6 лет. При этом, о возвращении взрослых речь не шла.