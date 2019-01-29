Вторник, 29 Января 2019 года
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Песков назвал санкции США против Венесуэлы незаконными

Политика

Россия в рамках международного законодательства намерена защищать свои интересы в Венесуэле

Москва, 29 января 2019, 13:42 — REGNUM  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что официальный Вашингтон ввел ограничительные меры против Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.

«Руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные», — сказал журналистам представитель Кремля, добавив, что российская сторона присоединяется к этому заявлению.

Песков также добавил, что Россия в рамках международного законодательства будет защищать свои интересы в Венесуэле.

По его словам, в Москве считают ограничительные меры США против Венесуэлы проявлением недобросовестной конкуренции.

Как передавало ИА REGNUM, решение заблокировать активы государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA было принято в США 28 января. В частности, речь идет о блокировке $7 млрд, принадлежащих компании.

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Санкции США против Венесуэлы
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