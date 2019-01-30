Позиция США по ДРСМД не зависит от реальных характеристик российских ракет

Москва, , 04:11 — REGNUM Состоявшийся 23 января организованный российским руководством брифинг с демонстрацией российской ракеты 9М729 можно считать, вероятно, последней попыткой спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). О том, почему американская стороны осталась при своем мнении, несмотря на аргументы российского руководства, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Приглашенные на брифинг представители США даже не пожелали посетить мероприятие, так что требование Вашингтона о полном уничтожении ракет 9М729 не сдвинулось ни на йоту. Хотя в ходе брифинга были частично раскрыты тактико-технические характеристики, убедительно показывающие, что ракета 9М729 не нарушает ДРСМД в части оспариваемых характеристик.

Новизна и преимущества модификации — по сравнению с предшественницей, ракетой 9М728 — заключаются для нового изделия не столько в ней самой, сколько в предназначенной для нее модернизированнной пусковой установке, которая способна будет нести четыре крылатые ракеты вместо двух. Обеспокоившая американцев увеличенная длина ракеты относится, по словам представителей Минобороны РФ, только к увеличенной боевой части, а топливные баки, якобы позволяющие новой ракете преодолевать ограничения ДРСМД, остаются прежними.

Тем не менее, американская реакция позволяет с уверенностью говорить, что усиленное внимание к новой российской ракете — это всего лишь поиск причины для давно принятого решения. Вероятно, США очень важно покинуть этот договор.

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