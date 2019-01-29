Вторник, 29 Января 2019 года
13:27:33 МСК

В Иракском Курдистане задержаны девять человек, подозреваемых в терроризме

Политика

Курды передали арестованных военным в Киркуке

Сулеймания, Ирак, 29 января 2019, 13:27 — REGNUM  Правоохранительные органы Иракского Курдистана арестовали девять человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 29 января Rudaw.

По словам иракского бригадного генерала Яхья Расула, группа террористов была арестована в провинции Сулеймания и передана правительственным войскам в Киркуке.

Спецоперация по поимке боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводилась в тесной кооперации между курдскими правоохранительными органами и иракскими военными.

Напомним, бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади еще в 2017 году заявлял о полной победой над террористами, тем не менее по всей стране существует масса спящих ячеек, особенно они распространены в приграничных районах Иракского Крудистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Иракские курды спасли из плена двух езидов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить