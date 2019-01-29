В Иракском Курдистане задержаны девять человек, подозреваемых в терроризме

Сулеймания, Ирак, , 13:27 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана арестовали девять человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 29 января Rudaw.

По словам иракского бригадного генерала Яхья Расула, группа террористов была арестована в провинции Сулеймания и передана правительственным войскам в Киркуке.

Спецоперация по поимке боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводилась в тесной кооперации между курдскими правоохранительными органами и иракскими военными.

Напомним, бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади еще в 2017 году заявлял о полной победой над террористами, тем не менее по всей стране существует масса спящих ячеек, особенно они распространены в приграничных районах Иракского Крудистана.

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