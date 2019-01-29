В Кремле прокомментировали вопрос по обсуждению ДРСМД в Пекине

Москва, , 13:21 — REGNUM В Кремле считают, что вопрос о возможности обсуждения ситуации с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ходе встречи «ядерной пятерки» в Пекине относится к компетенции российского МИД. Об этом 29 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждение ДРСМД в Пекине, предложил адресовать данный вопрос в российское дипломатическое ведомство.

«В МИД нужно адресовать этот вопрос», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января стало известно, что американская администрация предложила России провести переговоры по контролю над вооружениями в рамках встречи «ядерной пятерки» в Пекине.

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Напомним, «ядерная пятерка» — название неформального объединения стран, обладающих ядерным оружием. В «пятерку» входят Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.

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