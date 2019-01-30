Среда, 30 Января 2019 года
02:03:05 МСК

Новая Конституция РФ — назревшая необходимость или тактическое подспорье?

Политика

Реформа Конституции — это путь сохранения стабильности в период назревших перемен

Новая Конституция РФ — назревшая необходимость или тактическое подспорье?
Дарья Драй © ИА REGNUM
Конституционный суд РФ

Москва, 30 января 2019, 02:03 — REGNUM  Вновь начавшиеся теперь уже на высоком политическом уровне разговоры о необходимости изменения российской Конституции могут ли они быть началом грядущего переформатирования власти? Или же речь идет о подготовке к 2024 году, когда России предстоит смена политических «вертикалей»? О вариантах ответов на эти вопросы рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Нынешняя Конституция — наследие тяжелого периода российской приватизации, когда наибольшая опасность для государства исходила из разнонаправленных интересов многочисленных объединений и кланов крупных собственников. Для обуздания этой стихии и была создана система, предполагающая наличие центрального арбитра в лице президента, который становился ответственным за обеспечение равновесия и стабилизацию политики. Но этап, на котором России пришлось преодолевать турбулентность такого рода уже позади, а впереди у нее не новый этап конфликта крупных собственников, а серьезное изменение элитных структур.

Это изменение неизбежно в ситуации, когда вся система в силу объективной необходимости, была «заточена» под решения первого лица в государстве. Так по какому сценарию может происходить грядущий политический транзит? И можно ли сделать так, чтобы на этом пути было как можно меньше тряских ухабов?

Читайте подробности в статье «Зачем в Москве заговорили о конституционной реформе»

Читайте также другие статьи Александра Халдея, посвященные внутриполитическим проблемам России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить