Новая Конституция РФ — назревшая необходимость или тактическое подспорье?

Москва, , 02:03 — REGNUM Вновь начавшиеся теперь уже на высоком политическом уровне разговоры о необходимости изменения российской Конституции могут ли они быть началом грядущего переформатирования власти? Или же речь идет о подготовке к 2024 году, когда России предстоит смена политических «вертикалей»? О вариантах ответов на эти вопросы рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Нынешняя Конституция — наследие тяжелого периода российской приватизации, когда наибольшая опасность для государства исходила из разнонаправленных интересов многочисленных объединений и кланов крупных собственников. Для обуздания этой стихии и была создана система, предполагающая наличие центрального арбитра в лице президента, который становился ответственным за обеспечение равновесия и стабилизацию политики. Но этап, на котором России пришлось преодолевать турбулентность такого рода уже позади, а впереди у нее не новый этап конфликта крупных собственников, а серьезное изменение элитных структур.

Это изменение неизбежно в ситуации, когда вся система в силу объективной необходимости, была «заточена» под решения первого лица в государстве. Так по какому сценарию может происходить грядущий политический транзит? И можно ли сделать так, чтобы на этом пути было как можно меньше тряских ухабов?

Читайте подробности в статье «Зачем в Москве заговорили о конституционной реформе»

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