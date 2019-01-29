В МИД России оценили новый план ОБСЕ по установлению мира в Донбассе

Москва, , 13:17 — REGNUM Новый план по урегулированию ситуации в Донбассе, подготовленный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), противоречит минским соглашениям. Такое заявление сделал источник в Министерстве иностранных дел РФ.

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Как пояснил собеседник РИА Новости, целью плана специального представителя ОБСЕ по Украине Мартина Сайдика является создание на востоке Украины военно-гражданской администрации под международным контролем. По его словам, фактически речь идет об отстранении от дел нынешних властей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, детали нового мирного плана по Донбассу специальный представитель действующего главы ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Мартин Сайдик раскрыл в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung. В частности, в документе отмечено, что выборы на территории ДНР и ЛНР должны проходить исключительно под контролем Организации Объединённых Наций, с военным и полицейским компонентами. Для этого необходимо создать в народных республиках временные администрации под эгидой ООН, которые будут следить за выполнением плана.

При этом новый план должен быть вначале одобрен «нормандской четверкой» — Германией, Россией, Францией и Украиной.

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