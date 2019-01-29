Конгрессмен-демократ высказался о стене Трампа вразрез с мнением коллег

Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Пограничные стены «очевидно» работают в некоторых областях, считает лидер большинства в Палате представителей конгрессмен-демократ Стени Хойер, который также отверг предложение удалить барьеры там, где они уже существуют. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Конгрессмен полагает также, что вопрос о том, следует ли финансировать предложенную президентом Дональдодм Трампом пограничную стену, не является вопросом морали. Мнение Хойера заметно расходится с позициями других демократов-конгрессменов, полагающих, что пограничные стены, подобные той, что предлагает Трамп, неэффективны и аморальны.

На прошлой неделе, например, конгрессмен-демократ Вероника Эскобар сказала CNN, что «мы знаем, что стены не работают, что они не останавливают наркотики, что они не останавливают миграцию», и отметила, что подобные стены — уродливые «памятники разделения». Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси пообещала не финансировать пограничную стену Трампа ни при каких обстоятельствах, и в начале этого года заявила, стена — это аморально, дорого и неэффективно.

Однако Хойер дистанцировался от этих комментариев.

«Очевидно, они работают в некоторых местах, — ответил Хойер, когда его спросили, выступает ли он за удаление пограничных стен, — стена, которая защищает людей, не аморальна».

Конгрессмен добавил, что, по его мнению, вопрос об эффективности стены — не вопрос морали или расизма.

Как сообщало ИА REGNUM, демократы США полагают, что «шатдаун» станет уроком для Трампа, хотя и избегают пока деклараций о победе.