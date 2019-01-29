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В КНБ Казахстана прокомментировали инцидент на границе с Киргизией

Политика

В Казахстане считают, что оружие можно было не применять

Астана, 29 января 2019, 13:15 — REGNUM  Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана планирует довести до руководства профильного ведомства Киргизии свою позицию о применении оружия, заявил глава пограничной службы Дархан Дильманов, сообщает 29 января издание Tengrinews.kz.

Глава службы прокомментировал инцидент с применением оружия на казахстанско-киргизской границе, в результате которого погиб один из нарушителей.

«Мы надеемся, что нас услышат и поймут, что это не та ситуация, которая требует явного применения оружия», — сказал Дильманов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Манасском районе Таласской области Киргизии на киргизско-казахстанском участке госграницы трое мужчин пытались незаконно перегнать из Киргизии в Казахстан табун лошадей. Наряд пограничников попытался задержать нарушителей, но контрабандисты оказали сопротивление, один из них был ранен. Пограничники оказали ему помощь, но нарушитель скончался от полученных огнестрельных ранений.

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