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Пучдемон выступит в парламенте Ирландии по приглашению националистов

Политика

Лидер каталонских сепаратистов также примет участие в беседе о национализме и демократии в Тринити-колледже

Дублин, 29 января 2019, 13:14 — REGNUM  Бывший председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон выступит 29 января на конференции в Сенате Ирландии и в Тринити-колледже в Дублине. Об этом пишет испанская газета ABC.

Пучдемон был приглашен ирландской националистической организацией «Шинн Фейн» и Центром изучения социальных наук Тринити. Источники из «Шинн Фейн» пояснили порталу Europa Press, что Пучдемон будет рассказывать о политической ситуации в Каталонии членам группы Oireachtas Friends of Catalonia. В Тринити-колледже каталонский политик обсудит с профессорами проблемы независимости, национализма и демократии.

Напомним, в настоящее время Карлес Пучдемон проживает в Бельгии. В Испании против него заведено уголовное дело, ему грозит до 30 лет лишения свободы за мятеж. Пучдемон был одним из главных организаторов референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

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Сепаратизм в Европе
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