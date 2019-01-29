Пучдемон выступит в парламенте Ирландии по приглашению националистов

Дублин, , 13:14 — REGNUM Бывший председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон выступит 29 января на конференции в Сенате Ирландии и в Тринити-колледже в Дублине. Об этом пишет испанская газета ABC.

Пучдемон был приглашен ирландской националистической организацией «Шинн Фейн» и Центром изучения социальных наук Тринити. Источники из «Шинн Фейн» пояснили порталу Europa Press, что Пучдемон будет рассказывать о политической ситуации в Каталонии членам группы Oireachtas Friends of Catalonia. В Тринити-колледже каталонский политик обсудит с профессорами проблемы независимости, национализма и демократии.

Напомним, в настоящее время Карлес Пучдемон проживает в Бельгии. В Испании против него заведено уголовное дело, ему грозит до 30 лет лишения свободы за мятеж. Пучдемон был одним из главных организаторов референдума о независимости Каталонии в 2017 году.