В ДР Конго проходит первое заседание нового парламента

Киншаса, , 13:07 — REGNUM После официальной инаугурации нового президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди проходит официальное вступление в полномочия нового парламента страны, сообщает Deutsche Welle Swahili.

Новый парламент открыл первую сессию в понедельник, 28 января, по информации Daily Monitor Uganda.

Партия Чисекеди FCC занимает не более 50% мест в парламенте ДРК. В соответствии с конституцией, премьер-министром должен стать член оппозиционной партии. Правящая партия в прошлом парламенте занимала 70% всех мест, а также у президента Джозефа Кабилы было беспрецедентной право назначать премьер-министра. Во время правления Кабилу у партии Чисекеди FCC было лишь 10% мест в парламенте.

Главные задачи первого заседания парламента — вступление в должность всех парламентариев, выбор премьер-министра, а также разработка нового парламентского устава. Спикером парламента еще на 60 дней останется самый старший парламентарий Габрьэль Кьюнгу, который занял этот пост на период выборов в ДРК.