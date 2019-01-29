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В ДР Конго проходит первое заседание нового парламента

Политика

Основные задачи заседания — выбор премьер-министра, официальное вступление в должность парламентариев и разработка нового устава

Киншаса, 29 января 2019, 13:07 — REGNUM  После официальной инаугурации нового президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди проходит официальное вступление в полномочия нового парламента страны, сообщает Deutsche Welle Swahili.

Новый парламент открыл первую сессию в понедельник, 28 января, по информации Daily Monitor Uganda.

Партия Чисекеди FCC занимает не более 50% мест в парламенте ДРК. В соответствии с конституцией, премьер-министром должен стать член оппозиционной партии. Правящая партия в прошлом парламенте занимала 70% всех мест, а также у президента Джозефа Кабилы было беспрецедентной право назначать премьер-министра. Во время правления Кабилу у партии Чисекеди FCC было лишь 10% мест в парламенте.

Главные задачи первого заседания парламента — вступление в должность всех парламентариев, выбор премьер-министра, а также разработка нового парламентского устава. Спикером парламента еще на 60 дней останется самый старший парламентарий Габрьэль Кьюнгу, который занял этот пост на период выборов в ДРК.

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