«Дьявол кроется в деталях»: Киев о новом плане ОБСЕ по Донбассу

Киев, , 13:02 — REGNUM Представленный спецпредставителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартином Сайдиком новый мирный план по Донбассу «приемлем, но оставляет много вопросов», заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Я бы хотел сразу отметить, что я считаю такие тезисы приемлемыми, но вместе с тем, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а детали нам не известны», — заявил в эфире телеканала «112 Украина» Тука, добавив, что план по Донбассу «оставляет очень много вопросов».

Напомним, ранее ОБСЕ подготовила новый план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. По словам Сайдика, один из ключевых пунктов соглашения — выборы на территории народных республик должны проходить исключительно под контролем Организации Объединённых Наций, с военным и полицейским компонентами.

Читайте подробнее: В ОБСЕ предложили новый мирный план по Донбассу