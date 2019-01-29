Суд Пакистана окончательно помиловал христианку, приговоренную к смерти

Исламабад, , 13:03 — REGNUM Верховный суд Пакистана не удовлетворил апелляционную жалобу, требующую отменить прежнее решение по поводу оправдания христианки, приговоренной к смертной казни, сообщает 29 января Associated Press.

Женщина, которая до этого дня оставалась под стражей, теперь считается полностью оправданной, она вольна покинуть Пакистан в любое удобное для нее время.

Напомним, Азия Биби была приговорена к смертной казни за оскорбление ислама в 2010 году. После того, как она провела в камере смертников восемь лет, Верховный суд страны отменил данное решение и оправдал женщину.

Данный факт расколол страну: многие недовольные вышли на улицы и проводили акции протеста, требуя смерти женщины. Также высказывались недовольства действиями правительства.

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