Вторник, 29 Января 2019 года
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Законопроект о контроле за ЧОП внесен в Госдуму

Политика

Частная охранная деятельность

Москва, 29 января 2019, 12:51 — REGNUM  Законопроект, направленный на усиление контроля за деятельностью ЧОП, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Предлагается исключить федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства в области частной охранной деятельности из сферы регулирования федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

По мнению правительства, такая мера позволит усилить государственный контроль в сфере частной охранной деятельности.

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Государственная дума РФ VII созыва
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