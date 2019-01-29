Законопроект о контроле за ЧОП внесен в Госдуму

Москва, , 12:51 — REGNUM Законопроект, направленный на усиление контроля за деятельностью ЧОП, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Предлагается исключить федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства в области частной охранной деятельности из сферы регулирования федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

По мнению правительства, такая мера позволит усилить государственный контроль в сфере частной охранной деятельности.