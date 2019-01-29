Представители ХАМАС посетят Москву

Рамалла , , 12:51 — REGNUM Правящая в Палестине партия ХАМАС посетит Москву для участия в дискуссии относительно судьбы Ближнего Востока, сообщает 29 января Anadolu Ajansi.

Приглашение исходило от Института востоковедения российской академии наук. Делегация должна прибыть в Россию в феврале 2019 года.

«Переговоры будут посвящены множеству вопросов, включая внутреннюю ситуацию в Палестине, которая осложняется серьезными противоречиями», — говорится в заявлении ХАМАС.

Напомним, в Палестине большим влиянием пользуются две политические силы — это партия ХАМАС, пришедшая к власти в регионе в 2007 году, а также партия ФАТХ, лидером которой является президент Палестины Махмуд Аббас.

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