Новосибирский глава в составе президиума Госсовета — «статусное признание»

Новосибирск, , 12:36 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников включён в новый состав президиума Государственного совета России.

По мнению новосибирского политолога Сергея Бирюкова, вхождение Травникова в состав президиума Госсовета видится закономерным.

«Это подтверждает и закрепляет статус Новосибирска и области как одного из ключевых регионов в восточной части страны. Полагаю, что подобное статусное признание не только расширит возможности области и её руководителя, но и будет способствовать известной коррекции политики федерального центра с учётом интересов Сибири», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин внёс изменения в состав президиума Государственного совета РФ. В обновлённый состав вошли губернаторы Пензенской, Ивановской, Тюменской, Магаданской, Новосибирской и Псковской областей, а также Ставропольского края и Краснодарского края. В предыдущем составе были главы Калининградской, Тульской, Челябинской и Сахалинской областей, Дагестана, Адыгеи, Бурятии и Пермского края.

Напомним, что Государственный cовет РФ — совещательный орган. В его задачи входит содействие реализации полномочий главы государства по обеспечению согласованного функционирования органов власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обновил состав президиума Государственного совета