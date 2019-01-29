Саломе Зурабишвили: Грузия входит в интересы Евросоюза

Тбилиси, , 12:35 — REGNUM Грузия входит в интересы Евросоюза и очень высоко ценится им, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции в Тбилиси, подводя итоги визита в Брюссель.

Доказательством такого утверждения она назвала не только те встречи, которые провела в бельгийской столице, но и предстоящие визиты высокопоставленных представителей ЕС в Грузию. По информации Саломе Зурабишвили, в международной конференции, посвященной 10-летию Восточного партнерства, которая пройдет в Батуми, примут участие президенты Еврокомиссии, Европейского совета и другие представители Евросоюза.

По словам Зурабишвили, она донесла до ЕС те настроения, которые царят в Грузии в отношении Евросоюза и НАТО, и подтвердила неизменность курса страны на евроинтеграцию.

«На фоне brexit и вызванного им кризиса мы должны быть более активными и амбициозными, так как у Грузии есть все данные, чтобы сделать более быстрые и смелые шаги в процессе интеграции. Это значит, что Евросоюз должен быть больше представлен в Грузии, а Грузия — в Евросоюзе», — заявила президент.

По ее мнению, Евросоюз должен создать Грузии все условия для максимального использования своего статуса, вытекающего из соглашения об ассоциации. А это значит, что ЕС должен ввести Грузию во все возможные форматы сотрудничества.

«Путем переговоров мы должны потребовать, чтобы до тех пор, пока речь зайдет о нашем членстве или кандидатстве, ЕС ввел Грузию во все те форматы, в которых место Грузии признано. Такие модели уже имеются, в виде образовательных программ Erasmus и Erasmus+», — заявила Саломе Зурабишвили и подчеркнула, что таких форматов сотрудничества очень много.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили свой первый рабочий визит нанесла в Брюссель, где провела встречи с руководящими лицами ЕС и НАТО.