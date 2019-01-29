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В Хартуме состоялась индонезийско-суданская встреча деловых кругов

Политика

В мероприятии приняли участие более пятидесяти бизнесменов из Индонезии и Судана

Хартум, 29 января 2019, 12:39 — REGNUM  Посольство Индонезии в Хартуме (Судан) организовало индонезийско-суданскую встречу деловых кругов для увеличения торговли и инвестиций между странами, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

«Процесс объединения деловых кругов является одним из наиболее эффективных методов по увеличению объема двусторонней торговли и инвестиций между странами», — заявил посол Индонезии в Хартуме Россалис Аденан, открывая индонезийско-суданскую встречу деловых кругов.

Сообщается, что посольством была проведена большая работа по выявлению интересов среди бизнесменов обеих стран для большей эффективности встречи.

Известно, что в мероприятии приняли участие более пятидесяти бизнесменов из Индонезии и Судана.

«Мы высоко ценим усилия посольства Индонезии в Хартуме за содействие в проведении встречи с нашими братьями из Индонезии, и мы готовы оказать поддержку посольству по улучшению отношений между деловыми кругами наших стран», — заявила заместитель председателя суданского центра по развитию бизнеса среди женщин Лубна Абдель Хафиз.

Напомним, одна из крупнейших международных выставок в африканском регион, 36-я международная ярмарка прошла в Хартуме с 21 по 28 января 2019 года. В ней приняли участие четырнадцать стран-участниц, включая Индонезию, восемнадцать региональных штатов в Судане и более пятисот национальных и международных компаний.

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Внешняя политика Индонезии
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