Тимошенко пообещала «привлечь к ответственности» Порошенко и его команду

Киев, , 12:32 — REGNUM Лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала после своей победы на выборах привлечь к ответственности действующего президента Петра Порошенко и всех, кто последние пять лет занимался коррупцией и фальсифицировал выборы.

Об этом лидер «Батькивщины» Тимошенко заявила на брифинге в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после получения удостоверения кандидата на пост президента Украины.

«У меня нет сомнений, что в этой кампании я смогу получить победу. Победу ради чего? Исключительно одна цель — я иду, чтобы закончить эпоху несправедливости, разрушения экономики, разрушения финансовых возможностей каждой семьи… Последние пять лет Украиной управляет коррумпированная мафия, которая прикрывается очень хорошими патриотическими лозунгами — армией, языком, верой. За этим фасадом на коррумпированной основе растягивает по офшорам и Мальдивам все, что только может взять. Вся коррупция держится на действующем сегодня президенте Петре Порошенко. Это его стиль правления, это его стиль жизни», — считает Тимошенко.

Политик обвинила президента в коррупции при поставке техники в украинскую армию и торговле с Россией.

«Никакие патриотические лозунги, которые, абсолютно уверена, для него не являются искренними, не прикроют эту его реальную сущность. И он будет отвечать после выборов за все — за коррупцию при поставках техники с его заводов на армию. Он будет отвечать за торговлю на крови. Он будет отвечать за всю коррупцию в Национальном банке. Он будет первый раз нести ответственность за то, что пять лет занимался коррупцией, разрушением Украины», — добавила Тимошенко.

При этом она уже обвинила власти в фальсификации выборов.

«К ответственности будут привлечены все, кто сегодня виновен в фальсификации выборов и пытаются еще раз протянуть эту историю. И все, кто пять лет потреблял Украину для свих офшорных счетов и для своего офшорного счастья. Стране осталось не долго терпеть, всего три месяца, если говорить о первом и втором туре… Во всех областях, во всех районах сегодня разворачивается новая мегакоррупционная модель. Окружение, наемники Петра Порошенко сегодня по всей стране подписывают с людьми так называемые договора на агитацию и раздают людям по тысяче гривен», — рассказала Тимошенко.

Напомним, в октябре 2011 года Печерский райсуд Киева приговорил Тимошенко к семилетнему заключению. Политика арестовали 5 августа 2011 года при рассмотрении «газового дела».

По данным следствия, в результате подписанных с Россией «газовых соглашений» в январе 2009 года, Тимошенко нанесла государству ущерб на сумму около 200 млн. долларов. Кроме того, следствие продолжало расследование уголовных дел по обвинению Юлии Тимошенко в совершении тяжелых и особо тяжелых преступлений — дело по махинациям Единых энергетических систем Украины и убийстве нардепа Евгения Щербаня.

В местах лишения свободы Тимошенко провела более двух лет. До конца декабря Тимошенко держали в Лукьяновском СИЗО, а за день до Нового года в 2011-м этапировали в Качановскую колонию. Но пробыла она там не долго — уже 9 мая экс-премьера перевезли в Центральную клиническую больницу «Укрзализныци». 22 февраля 2014 года экс-премьера выпустили из тюрьмы, ее вывезли из харьковской больницы «Укрзализныци».