Трамп не получит бюджетных денег на строительство стены: сенатор Мюррей

Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Американский сенатор-демократ Пэтти Мюррей полагает, что Дональду Трампу следует перестать угрожать Конгрессу новым шатдауном. В своем твиттере 29 января сенатор пишет:

«Демократы четко прояснили, что мы не поддерживаем использование долларов налогоплательщиков на оплату расточительной стены президента Трампа. Я надеюсь, что президент будет работать с нами над реальными решениями и откажется от угроз злоупотребить своей властью и обойти Конгресс, если он не получит того, чего хочет».

Днем ранее Дональд Трамп в своем блоге перечислил все свои заслуги перед «армией, великими ветеранами, судьями, в налоговых льготах и послабления, экономике, энергетике, торговле и МНОГОМ ДРУГОМ», задав вопрос:

«После всего, что я сделал… кто-то правда думает, что я не построю стену? Я сделал больше за первые два года, чем любой другой президент!».

Конгрессмен Тед Лью также отреагировал на это сообщение Трампа:

«Уважаемый президент, согласно конституции США, это не вам решать, строить ли стену, а Конгрессу. Вот почему вы разозлились и закрыли правительство на 35 дней. Припоминаете?»

Напомним, после прекращения «шатдауна» Трамп заявил, что федеральное правительство США, работа которого была парализована в течении рекордных для страны 35 дней, может снова быть остановлена — в случае, если Конгресс не выделит денежные средства на строительство стены на границе с Мексикой.