«Отпуск по болезни» предложили ввести в России

Петрозаводск, , 12:17 — REGNUM Изменения в Трудовом кодексе России, благодаря которым жители страны имели бы возможность брать «отпуск по болезни» без больничного листа, предложили инициировать Законодательному собранию Карелии. С такой инициативой выступил депутат горсовета Петрозаводска Александр Анишин, заявление которого обнародовано на сайте горсовета.

По его словам, работнику при легком недомогании нужно давать возможность пропуска рабочего времени без больничного листа, но при согласовании с работодателем.

Анишин отметил, что человек, который переносит заболевание «на ногах», рискует своим здоровьем, а также распространяет болезнетворных микробов среди коллег по работе.

По словам депутата, для полного выздоровления больному иногда достаточно «отлежаться всего пару дней».

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