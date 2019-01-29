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Власти ФРГ не планируют ограничивать скорость на автобанах до 130 км/ч

Политика

Ранее такая мера была предложена для улучшения экологической ситуации

Берлин, 29 января 2019, 12:22 — REGNUM  Правительство Германии отвергло идею ввести ограничение максимальной скорости движиения на автобанах, пишет газета Die Welt 29 января.

«Федеральное правительство не планирует повсеместного ограничения скорости на немецких автобанах», — заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт.

Ограничение максимальной скорости движения до 130 км/ч было предложением специальной рабочей группы, изучающей способы снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Министр транспорта Андреас Шойер раскритиковал эту меру, сказав, что она снизит количество выбросов по всей стране лишь на 0,5%.

По словам Зайберта, существуют «более разумные» методы экологического контроля, чем ограничение скорости.

В настоящее время на автобанах Германии максимальная скорость движения автомобилей не ограничена.

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Политическая жизнь Германии
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