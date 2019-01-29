«Позвольте повторить: шатдаун стоил экономике США $11 млрд» — сенатор Шумер

Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Из $11 млрд, которых стоила Америке приостановка работы правительства, $3 млрд являются невосполняемой потерей, заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер. В своем твиттере 29 января Шумер, во время «шатдауна» бывший на первой линии оппозиции вместе со спикером Нэнси Пелоси, пишет:

«Шатдаун Трампа вызвал нанес серьезный ущерб нашей экономике. Если он не оценил ошибочность своих методов после того, как увидел, что федеральные работники страдают от его ненужного шатдауна, то возможно, экономический ущерб, который он нанес, приведет его в чувство. Шатдаун стоил американской экономике $11 млрд, включая $3 млрд в экономической активности, которые не могут быть возмещены. Позвольте мне повторить: шатдаун Трампа стоил экономике США $11 млрд. Какое это было разрушительное и бессмысленное упражнение!».

Напомним, комментируя временное прекращение Трампом «шатдауна», Шумер заявил, что демократы остаются «твердо против стены» и добавил, что надеется, что завершение процесса станет «уроком для Белого дома и для многих наших республиканских коллег», и «шатдаун», вызванный политическими разногласиями, обречен на провал, принося стране только страдания, а объявившей его партии — огромные политические потери.