Главные партии Иракского Курдистана попробуют сформировать правительство

Эрбиль, Ирак, , 11:59 — REGNUM Две наиболее влиятельные партии в Иракском Курдистане проведут переговоры по поводу формирования нового правительства, сообщает 29 января Rudaw.

«Сегодняшняя встреча пройдет на самом высоком уровне. Участвующие в заседании будут серьезнейшим образом обсуждать шаги, необходимые для скорейшего формирования правительства», — подчеркнул представитель Патриотического союза Курдистана Саади Пира.

Напомним, выборы в Иракском Курдистане прошли в сентябре 2018 года, однако до сих пор стороны не пришли к соглашению относительно формирования правительства. В частности нет единства в вопросе о том, кто займет пост министра по вопросам нефти, а также министра безопасности.

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