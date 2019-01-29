Тимошенко обвинила Порошенко в массовом подкупе избирателей

Киев, , 11:56 — REGNUM Команда действующего президента Украины Петра Порошенко нанимает «агитаторов», раздавая им деньги за поддержку, заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, сообщило 28 января издание Strana.ua.

«Во всех областях, во всех районах сегодня разворачивается новая мегакоррупционная модель. Окружение, наёмники Петра Порошенко сегодня по всей стране подписывают с людьми так называемые договора на агитацию и раздают людям по тысяче гривен», — рассказала политик.

Она отметила, что правоохранительные органы не реагируют на массовый подкуп избирателей, организованный действующей властью.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае своей победы на президентских выборах, Юлия Тимошенко пообещала привлечь Порошенко к ответственности за коррупцию.

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Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Как ожидается, в них примет участие около 40 кандидатов.