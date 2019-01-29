МИД Индонезии осудил теракт на юге Филиппин

Джакарта, , 11:54 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии осудило теракт, который произошел в католической церкви на острове Холо на юге Филиппин 27 января 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Индонезия выразила глубокое сочувствие и соболезнования пострадавшим, семьям погибших, а также правительству Филиппин.

«Генеральное консульство Индонезии в городе Давао на юге Филиппин продолжает следить за развитием ситуации и продолжает координировать свои действия с правоохранительными органами и местными больницами. Информация о гражданах Индонезии, которые могли стать жертвами инцидента, не поступала», — заявили в МИД Индонезии.

Министерство выразило надежду, что правительство Филиппин найдет террористов и накажет их в соответствии с законом. Сообщается также, что правительство Индонезии готово оказать помощь в случае необходимости.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в результате теракта 27 января 2019 года на юге Филиппин погибли 20 человек и более 80 получили ранения.

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