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Адвокаты Нигерии протестуют против увольнения верховного судьи

Политика

Президент обвиняет его в коррупции

Абуджа, 29 января 2019, 11:51 — REGNUM  Нигерийская ассоциация адвокатов приняла решение устроить двухдневный бойкот всех судебных учреждений страны в связи с увольнением верховного судьи Уолтера Онногена, сообщает 29 января Al Jazeera.

Данный акт стал свидетельством политического кризиса в стране. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари обвинил Онногена в коррупции, этим он мотивировал свое решение об увольнении судьи.

Однако оппозиционные силы отвергают подобные объяснения, подчеркивая, что данное решение политически ангажировано. Глава государства опасается, что не сможет одержать победу на предстоящих президентских выборах, так как велика сила оппозиции, которую он таким образом попытался обезглавить.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Нигерии под угрозой: президент отстранил верховного судью

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