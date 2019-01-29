Адвокаты Нигерии протестуют против увольнения верховного судьи

Абуджа, , 11:51 — REGNUM Нигерийская ассоциация адвокатов приняла решение устроить двухдневный бойкот всех судебных учреждений страны в связи с увольнением верховного судьи Уолтера Онногена, сообщает 29 января Al Jazeera.

Данный акт стал свидетельством политического кризиса в стране. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари обвинил Онногена в коррупции, этим он мотивировал свое решение об увольнении судьи.

Однако оппозиционные силы отвергают подобные объяснения, подчеркивая, что данное решение политически ангажировано. Глава государства опасается, что не сможет одержать победу на предстоящих президентских выборах, так как велика сила оппозиции, которую он таким образом попытался обезглавить.

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