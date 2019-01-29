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Беглов предложил «настроить карьерные лифты» для молодых кадров

Политика

Для этого будет организован городской кадровый конкурс «Лидеры города»

Санкт-Петербург, 29 января 2019, 11:43 — REGNUM  Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил запустить программу «Лидеры города» для поддержки талантливых молодых специалистов и создания условий для их карьерного роста. Об этом Беглов сказал 29 января на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо настроить карьерные лифты для самых талантливых и целеустремленных. Создать условия, чтобы они могли реализовать себя в Петербурге, а не покидали его в поисках лучших возможностей», — сказал Беглов.

Он заявил о запуске программы подготовки кадрового резерва Петербурга нового поколения — «Лидеры города».

«В ходе ежегодного многоэтапного конкурса будут отбираться финалисты, которые будут участвовать в стипендиальных программах профессионального роста, получать приоритеты при назначении в администрации и муниципалитеты города и городских структур», — отметил глава города.

Он заявил о необходимости обновить управленческий корпус Петербурга за счет новых кадров, представителей молодого поколения, «которые обладают знаниями, современными компетенциями и навыками».

«Мы должны сформировать сильную, профессиональную команду единомышленников, которым будут по плечу самые дерзновенные планы», — резюмировал врио губернатора Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее сегодня Александр Беглов сказал, что Северной столице остро необходима модернизация. Иначе Петербург проиграет в глобальной конкуренции за финансовые и человеческие ресурсы.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов: Петербург живет по инерции, городу нужна модернизация

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Политическая жизнь Санкт-Петербурга
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