El Mundo: Шахматная стратегия Лопеса изменила Венесуэлу

Каракас, , 11:39 — REGNUM На фоне событий в Венесуэле, где 23 января лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, испанское издание El Mundo обратило внимание на фигуру оппозиционера и политического заключенного Леопольдо Лопеса — основателя партии «Народная воля», из рядов которой выдвинулся Гуайдо, и его стратегию по борьбе с режимом Николаса Мадуро.

«Принужденный к молчанию, униженный, неверно понятый, якобы обезвреженный, Лопес отверг предложения, дружественные и не очень, покинуть Венесуэлу. Он остался в своей стране и из дома начал разрабатывать долгосрочную политическую стратегию. Стратегию, включавшую в себя разные этапы и области деятельности, увенчавшуюся 23 января провозглашением его последователя Хуана Гуайдо главой Венесуэлы. То есть созданием уже не новой надежды, а чего-то куда более важного — новой реальности», — описывает испанское СМИ важнейшую роль Леопольдо Лопеса.

Первым фронтом для оппозиционера стал международный. Его жена, родители и другие сподвижники годами «разоблачали тоталитарный характер» режима Мадуро, обращаясь к мировым лидерам. В частности, супруга Лопеса Лилиан была принята президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. «Беспощадные репрессии весны 2017 года — скрипач, изрешеченный пулями, депутаты, бросающие вызов стрельбе и газу, — также пробуждали совесть у людей во всем мире», — отмечает El Mundo, указывая на роль интернета в увеличении внимания к Венесуэле.

Вторым направлением в стратегии Лопеса было воссоздание единства партий, оппозиционных чавизму.

«Любой, кто минимально знаком с историей Венесуэлы последних 20 лет и ее главными героями, знает, насколько это было тяжело. Зависть, недоверие, обиды… Принцип «разделяй и властвуй» всегда работал, а диалог выступал в качестве клина. И он мог бы работать и дальше, поскольку существовали глубокие разногласия насчет того, по какому пути следовать», — рисует ситуацию в лагере оппозиционеров испанское СМИ.

Одни рассматривали военную интервенцию американцев как единственную возможность свергнуть Николаса Мадуро. Другие, защитники диалога, продолжали делать упор на угрозе гражданской войны и кровопролития. Посредине же был Лопес, упорно придерживающийся своей стратегии, основанной на чтении исторической литературы и политической рефлексии: покончить с диктатурой, не нарушая конституционного порядка. Иными словами, сохранить Национальную ассамблею в качестве легитимного органа власти и оттуда управлять переходным процессом. В итоге сейчас начал осуществляться именно этот план.

Заслугой Лопеса стало «захлопывание веера разногласий» и достижение консенсуса в оппозиционном движении — «шедевр политической инженерии», подчеркивает El Mundo. «Героизм кажется чем-то, что легко распознать. Герой — это человек, который открывает свою грудь и, указывая на сердце, говорит тирану: «Сюда, сюда». Но герой — это также тот, кто, принимая свои страхи и несчастья, оставаясь в тени и подставляясь в ходе опросов, своим умом, великодушием и благоразумием вносит вклад в спасение родины», — характеризует оппозиционера испанское издание.