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Назарбаев обсудил с главой Карагандинской области газификацию региона

Политика

Президент Казахстана акцентировал внимание на экологических проблемах Темиртау

Назарбаев обсудил с главой Карагандинской области газификацию региона
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Астана, 29 января 2019, 11:38 — REGNUM  Аким (глава) Карагандинской области Казахстана Ерлан Кошанов встретился с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым и отчитался о социально-экономических показателях области, сообщили 29 января в пресс-службе главы государства.

Президент акцентировал внимание на экологических проблемах Темиртау, а также на газификации региона. Кошанов, в свою очередь, заявил, что с 1 января 2019 года удалось повысить на 14% доходы 220 тыс. работников. Аким добавил, что тарифы на основные коммунальные услуги планируется снизить на 5−11%.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Нурсултан Назарбаев принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, который рассказал главе государства об основных социально-экономических показателя региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Восточно-Казахстанской области отчитался перед Назарбаевым

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Политическая жизнь Казахстана
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