Вторник, 29 Января 2019 года
11:31:44 МСК

Мы надеемся, что выборы на Украине пройдут спокойно — посол США

Политика

На Украине появилась демократия, впервые с XVII века, уверена посол

Киев, 29 января 2019, 11:31 — REGNUM  Предстоящие президентские выборы на Украине должны пройти спокойно, такую надежду выразила посол США на Украине Мари Йованович во время выступления в украинской академии лидерства, сообщил 28 января официальный сайт посольства.

«По мере того, как продвигается сезон президентских выборов, мы в США, разделяем ожидания украинского народа. Что «титушки» (проплаченные хулиганы — ИА REGNUM ) не будут частью этих выборов; что людям, занятым в избирательных кампаниях, не стоит бояться того, что их будут бить или преследовать; что в селах невозможно будет купить голоса избирателей», — рассказала она.

Йованович отметила реформу децентрализации на Украине, заявив, что в стране впервые, со времён казачества, наконец появилась настоящая демократия.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что во время президентских выборов на Украине не будет зарегистрирован ни один наблюдатель из России.

Читайте также: На украинских выборах не следует регистрировать наблюдателей из РФ — КИУ

А также: Украина не допустит на выборы наблюдателей из РФ — МИД Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить