Мы надеемся, что выборы на Украине пройдут спокойно — посол США

Киев, , 11:31 — REGNUM Предстоящие президентские выборы на Украине должны пройти спокойно, такую надежду выразила посол США на Украине Мари Йованович во время выступления в украинской академии лидерства, сообщил 28 января официальный сайт посольства.

«По мере того, как продвигается сезон президентских выборов, мы в США, разделяем ожидания украинского народа. Что «титушки» (проплаченные хулиганы — ИА REGNUM ) не будут частью этих выборов; что людям, занятым в избирательных кампаниях, не стоит бояться того, что их будут бить или преследовать; что в селах невозможно будет купить голоса избирателей», — рассказала она.

Йованович отметила реформу децентрализации на Украине, заявив, что в стране впервые, со времён казачества, наконец появилась настоящая демократия.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что во время президентских выборов на Украине не будет зарегистрирован ни один наблюдатель из России.

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