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Посланник ООН в Йемене призвал к демилитаризации Ходейды

Политика

Дипломат уже в третий раз посещает Сану в январе

Сана, 29 января 2019, 11:27 — REGNUM  Специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс призвал стороны конфликта вывести свои войска из стратегически важного портового города Ходейда, сообщает 29 января Al Jazeera.

Гриффитс за январь 2019 года уже в третий раз посещает йеменскую столицу Сану, здесь он провел переговоры с повстанцами-хуситами. Дипломат призвал к демилитаризации Ходейды, так как от боевых действий там страдает мирное население.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

В декабре 2018 года стороны конфликта пришли к некоторым соглашениям во время переговоров в Швеции, в частности о взаимной выдаче пленных, а также передаче Ходейды под контроль ООН.

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