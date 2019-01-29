Скандальное видео стоило должности замглавы «Росгеологии»

Москва, , 11:21 — REGNUM После того как в сети была опубликована скандальная видеозапись процесса общения заместителя гендиректора компании «Росгеология» Руслана Горринга с подчиненными, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин принял решение уволить чиновника. Об этом пишут 29 января «Известия».

Сообщается, что после скандала, вызванного публикацией, гендиректору «Росгеологии» Роману Панову был объявлен выговор. Также стало известно, что в самой организации теперь будет проведена проверка.

Напомним, на кадрах видеозаписи Горринг общается с подчиненной с обильным использованием обсценной лексики, а также описывает подробности ее увольнения из-за купленных авиабилетов не того класса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести психологические тесты для чиновников при приеме на работу. По его мнению, «если депутат не будет сопереживать и воспринимать чужую боль, любить людей, это не депутат, а ошибка выбора избирателей».

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