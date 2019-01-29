«Согласованная замена»: о смене секретаря новосибирского реготделения ЕР

Новосибирск, , 11:14 — REGNUM Произошедшее кадровое изменение в руководстве Новосибирского регионального отделения «Единая России» представляется планомерной и согласованной заменой, отметил ИА REGNUM политолог Сергей Бирюков, комментируя переизбрание секретаря реготделения ЕР.

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«Поскольку за нового секретаря проголосовали подавляющее большинство делегатов конференции, и сколько-нибудь заметная интрига при этом отсутствовала. Возможно, наличие у Андрея Панфёрова опыта не только в качестве хозяйственника-управленца, но и кадрового военного и политработника (в прошлом) способно усилить политико-пропагандистский аспект в деятельности регионального отделения ЕР», — считает политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на XXXVI партконференции сегодня, 29 января, Валерий Ильенко объявил, что покидает пост секретаря новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» и снял свою кандидатуру с голосования. Ильенко возглавлял региональное отделение ЕР с мая 2014 года. Большинством голосов секретарём регионального отделения был выбран депутат Законодательного собрания региона Андрей Панфёров, который с 2014 года занимает должность руководителя фракции «Единая Россия» в новосибирском парламенте.

Отметим, что 58-летний Андрей Панфёров родился в семье военнослужащего. Проходил службу в отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ города Чирчик. После окончания военного училища служил в Туркестанском военном округе в должности заместителя командира роты специального назначения ГРУ ГШ. В 1987—1988 гг. участвовал в боевых действиях в составе отряда специального назначения на территории Афганистана. Затем служил в Закавказском военном округе, где в составе бригады специального назначения ГРУ ГШ выполнял задачи по установлению Конституционного порядка в Нагорном Карабахе, а также Закавказья. Учился в Военно-дипломатической академии ГШ ВС в Москве. После чего до 1998 года служил в составе бригады специального назначения ГРУ ГШ Бердска в должности командира отряда специального назначения. Участвовал в боевых действиях на территории Чечни. В 1995 году досрочно получил звание подполковника. В 1998 году уволен в запас по организационно-штатным мероприятиям.