В Турции разыскивают 12 человек, подозреваемых в терроризме

Анкара, , 11:05 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 12 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 29 января Anadolu Ajansi.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии к которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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