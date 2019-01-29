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В Турции разыскивают 12 человек, подозреваемых в терроризме

Политика

Всех их обвиняют в связях с ФЕТО

В Турции разыскивают 12 человек, подозреваемых в терроризме
Иллюстрация: Voice of America
Турецкие полицейские

Анкара, 29 января 2019, 11:05 — REGNUM  Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 12 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 29 января Anadolu Ajansi.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии к которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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