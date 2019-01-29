Общественные деятели Великобритании требуют защитить Венесуэлу от США

Лондон, , 11:04 — REGNUM Группа британских интеллектуалов, общественных деятелей и политиков написала обращение к парламенту Великобритании с просьбой не допустить кровавого сценария вмешательства США и их союзников в дела Венесуэлы. Об этом пишет газета The Guardian.

В тексте осуждается внешняя политика президента США Дональда Трампа и его бразильского коллеги Жаира Болсонару. Авторы письма призывают последовать приглашению правительств Мексики и Боливии к мирному диалогу.

«Крайне правые правительства Трампа и Болсонару не предлагают никакой надежды ни Венесуэле, ни большинству людей в Латинской Америке», — говорится в письме.

«Какими бы ни были взгляды людей на Венесуэлу, нет никаких оправданий для поддержки попытки США сменить режим, которая, в случае успеха, может стать причиной катастрофической интервенции, как в Ираке и Ливии».

Под письмом свои подписи поставили 14 членов парламента, писатель Тарик Али, рэпер Lowkey, лидеры профсоюзов, журналисты, известные адвокаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. США признали его главой государства. Страны Европейского союза сделают это, если в стране в ближайшие дни не будут объявлены досрочные выборы.

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