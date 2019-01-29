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Великобритания может ввести визовый режим с ЕС — СМИ

Политика

15 января 2019 г. парламент Великобритании не поддержал заключенную между Брюсселем и правительством Терезы Мэй «предварительную сделку» по Brexit

Великобритания может ввести визовый режим с ЕС — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выход Великобритании из Евросоюза

Лондон, 29 января 2019, 10:56 — REGNUM  Жителям стран Европейского союза, которые планируют находиться на территории Великобритании более трех месяцев, придется получать визы в случае «жесткого Brexit». Об этом, как передает газета Financial Times, сообщил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

По его словам, свободное передвижение граждан стран ЕС в Великобритании может прекратится, если Лондон не сможет заключить сделку о дальнейшем сотрудничестве с Брюсселем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2019 г. парламент Великобритании не поддержал заключенную между Брюсселем и правительством Терезы Мэй «предварительную сделку» по Brexit.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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