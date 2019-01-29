Вторник, 29 Января 2019 года
10:55:49 МСК

В МИД Колумбии не смогли объяснить запись в блокноте Болтона

Политика

Венесуэле следует «доказать способность мирно защищать демократию в регионе», полагает глава МИД Колумбии

Богота, 29 января 2019, 10:55 — REGNUM  В дипломатическом ведомстве Колумбии не могут объяснить упоминание названия страны в блокнотной записи помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом свидетельствует сообщение колумбийского МИД в Twitter.

«Что касается упоминания Колумбии в записной книжке, которую господин Болтон держал в руках, то причины этого упоминания нам неизвестны», — говорится в сообщении.

Позднее министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо подчеркнул, что Венесуэле следует «доказать способность мирно защищать демократию в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запись в блокноте Джона Болтона об отправке в Колумбию пяти тысяч солдат, подчеркнула, что дестабилизация ситуации в Венесуэле осуществляется именно с территории Колумбии.

Читайте также: В МИД РФ прокомментировали запись в блокноте Болтона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить