В МИД Колумбии не смогли объяснить запись в блокноте Болтона

Богота, , 10:55 — REGNUM В дипломатическом ведомстве Колумбии не могут объяснить упоминание названия страны в блокнотной записи помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом свидетельствует сообщение колумбийского МИД в Twitter.

«Что касается упоминания Колумбии в записной книжке, которую господин Болтон держал в руках, то причины этого упоминания нам неизвестны», — говорится в сообщении.

Позднее министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо подчеркнул, что Венесуэле следует «доказать способность мирно защищать демократию в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запись в блокноте Джона Болтона об отправке в Колумбию пяти тысяч солдат, подчеркнула, что дестабилизация ситуации в Венесуэле осуществляется именно с территории Колумбии.

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