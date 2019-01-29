Все варианты открыты: Болтон о военном вмешательстве США в дела Венесуэлы

Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп оставляет открытой возможность военного вмешательства США для защиты венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, членов Национальной ассамблеи и американского дипломатического персонала, заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщает 29 января NBC.

«Президент дал понять, что все варианты на столе, — сказал Болтон журналистам в зале брифинга Белого дома, — мы также сегодня призываем венесуэльские вооруженные силы и силы безопасности принять мирную, демократическую и конституционную передачу власти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минюст США заблокировал активы на сумму $7 млрд венесуэльской госкомпании PDVSA в рамках давления на Мадуро.