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Все варианты открыты: Болтон о военном вмешательстве США в дела Венесуэлы

Политика

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Все варианты открыты: Болтон о военном вмешательстве США в дела Венесуэлы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
США. Агрессия

Вашингтон, 29 января 2019, 10:45 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп оставляет открытой возможность военного вмешательства США для защиты венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, членов Национальной ассамблеи и американского дипломатического персонала, заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщает 29 января NBC.

«Президент дал понять, что все варианты на столе, — сказал Болтон журналистам в зале брифинга Белого дома, — мы также сегодня призываем венесуэльские вооруженные силы и силы безопасности принять мирную, демократическую и конституционную передачу власти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минюст США заблокировал активы на сумму $7 млрд венесуэльской госкомпании PDVSA в рамках давления на Мадуро.

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Политический кризис в Венесуэле
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