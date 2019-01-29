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СМИ: переговоры между США и «Талибаном» * достигли прогресса

Политика

* «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

СМИ: переговоры между США и «Талибаном» * достигли прогресса
Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Кабул, 29 января 2019, 10:47 — REGNUM  По словам американского дипломата Залмая Халилзада, ответственного за переговорный процесс с террористами, США и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разработали основу для последующих переговоров, сообщает 29 января Al Jazeera.

«У нас есть проект, принятие которого создаст определенные рамки. Однако пока его нужно более детально разработать», — отметил Халилзад.

Кроме того, дипломат отметил, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители США достигли соглашения по ряду принципиальных вопросов, которые пойдут на пользу народу Афганистана.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет борьбу с правительством Афганистана на протяжении 17 лет. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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