Казахстан находится в орбите интересов террористов — КНБ

Астана, , 10:29 — REGNUM Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана оценивает уровень террористической угрозы в регионе, как «достаточно высокий», заявил заместитель главы КНБ Нургали Билисбеков на заседании комитета по международным отношениям, обороне и безопасности в Сенате Казахстана, сообщает 29 января агентство «КазТАГ».

Он отметил, что Казахстан находится в орбите интересов международных террористических организаций. В частности, задержанные в январе в Алма-Ате лица получали из-за рубежа установки по проведению теракта в Казахстане, сказал Билисбеков. Он добавил, что террористы планировали дестабилизировать обстановку в республике и посеять хаос.

Замглавы КНБ подчеркнул, что ранее конфликт носил острый характер, а в настоящее время террористические организации переориентировались на партизанскую войну.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января сотрудники КНБ задержали в Алма-Ате группу лиц, выходцев из стран Туркестана, которые подозреваются в подготовке теракта на территории Казахстана.

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