Канада получила от США запрос на экстрадицию финдиректора Huawei

Оттава, , 10:27 — REGNUM Министерство юстиции Канады получило официальный запрос властей Соединённых Штатов на экстрадицию финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает телеканал CBC.

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Уточняется, что получение запроса канадское ведомство подтвердило вечером 28 января. В настоящее время Мэн Ваньчжоу отпущена из тюрьмы под залог. Ожидать экстрадиции она будет под домашним арестом.

Окончательное решение о выдаче Мэн Ваньчжоу Вашингтону должен принять министр юстиции Канады.

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США готовятся направить запрос об экстрадиции финдиректора Huawei

Как сообщало ИА REGNUM, финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в начале декабря 2018 года по запросу властей США в Канаде. Американские власти считают, что китайская компания нарушила торговые санкции против Ирана, введённые Соединёнными Штатами. Позже канадский суд освободил Мэн Ваньчжоу под залог. В ожидании решения об экстрадиции в США финансовый директор компании будет находиться под домашним арестом.

Напомним, на днях министерство юстиции Соединенных Штатов официально предъявило обвинения китайской компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу в промышленном шпионаже, мошенничестве и других преступлениях.