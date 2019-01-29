На северо-западе Китая изъята рекордная партия метамфетамина

Сиань, Китай, , 10:26 — REGNUM Полиция китайской провинции Шэньси на северо-западе страны задержала банду производителей наркотиков, изъяв у них более 107 кг метамфетамина и арестовав 10 подозреваемых, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Группа борцов с наркотиками из местного департамента общественной безопасности получила в ноябре 2018 года наводку о том, что в уезде Чжэньба города Ханьчжун работает подпольная фабрика по производству метамфетамина.

27 декабря 2018 года полиция провинции Шэньси получила свидетельства, что подозреваемый по фамилии Чжан из соседней провинции Сычуань руководит нелегальным производством. Полиция начала рейд ранним утром 6 января 2018 года и арестовала 10 подозреваемых.

Во время рейда была изъято 107,52 кг жидкого и кристаллического метамфетамина, 88 кг материалов для производства наркотиков, а также оборудования. Как отмечают в полиции, данный случай стал крупнейшим в провинции за последние годы, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно о том, что провинция города Шжэньчжэнь на юге Китая изъяла 1,2 тонны химических веществ-прекурсоров в рамках кампании по борьбе с трансграничной торговлей наркотиками.

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