Тегеран: Иран не планирует наращивать дальность своих ракет

Тегеран, , 10:24 — REGNUM Иран не стремится к наращиванию дальности своих ракет, тем не менее продолжая развивать свои космические технологии для увеличения точности, заявил 29 января секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани, сообщает британское агентство Reuters.

По его словам, Иран ничем не ограничен в увеличении дальности своих ракет военного назначения, тем не менее на основе оборонной доктрины государства Тегеран будет заниматься повышением точности своего оружия.

Ранее глава минобороны исламской республики Амир Хатами подчеркнул, что ракетная программа страны не подлежит никаким переговорам.

«Враги утверждают, что ракетный потенциал Ирана должен быть уничтожен, но мы неоднократно указывали, что наш ракетный потенциал не подлежит никаким обсуждениям», — добавил он.

Напомним, ранее с таким заявлением, согласно которому Тегеран не собирается обсуждать свою ракетную программу, выступили в МИД исламской республики в ответ на утверждение министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что ЕС может ввести санкции против Ирана в случае отсутствия прогресса по вопросу ракетной программы страны.