Экс-президент Чехии призвал Евросоюз не демонизировать Россию

Вена, , 10:21 — REGNUM Бывший президент Чехии Вацлав Клаус (2003−2013) призвал Европейский союз (ЕС) «не демонизировать Россию» и предотвратить разделение Европы на два лагеря, пишет газета Wiener Zeitung.

28 января Вацлав Клаус принял участие в форуме, организованном в Вене министерством иностранных дел Австрии под заголовком «Между Западом и Востоком: будущая роль Европы».

«Старая парадигма» времен Холодной войны более не актуальна, заявил Клаус. Он призвал «не демонизировать Россию», так как она является «важным игроком» для ЕС.

«Разделение больше происходит внутри Европы», — сказал Клаус и призвал не мыслить рамками Запад — Восток. — Моя страна является не менее европейской, чем такое западное государство как Ирландия».

Бывший президент Чехии подверг критике недавний Аахенский договор между Францией и Германией: по его мнению, президент Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель с этим соглашением «оставили Европейский союз позади и решили построить нечто совершенно новое». По словам Клауса, маленькие страны ЕС с тревогой следят за дружбой больших.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2019 года Франция и Германия подписали новый договор о сотрудничестве, получивший название Аахенский. Париж и Берлин договорились усилить сотрудничество для выработки единой позиции ЕС. По словам главы МИД Германии, этот документ ставит «дружбу двух стран на службу сильной и дееспособной Европе».

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