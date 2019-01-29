Депутат ГД предложил упростить регистрацию для отдельных категорий россиян

Симферополь, , 10:17 — REGNUM Министерству труда и социальной защиты предложили обсудить возможность дополнительного регулирования особенностей регистрации по месту пребывания граждан, не имеющих места жительства. Об этом ИА REGNUM 29 января сообщил депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко («Единая Россия»).

«Причиной обращения стало положение, сложившееся на территории республики Крым, при котором лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию по причине отсутствия документов, удостоверяющих личность, или отсутствия регистрации не могут получать пенсии, пособия, другие льготы и в целом полноценно реализовывать свои права как граждане РФ», — отметил депутат.

По его словам, как правило, это люди, которые не могут восстановить те или иные документы — утерянные свидетельство о рождении или паспорт, выданные на Украине, либо не имеющие регистрации по месту жительства на территории Крыма.

«Мы предлагаем внести изменения в законодательство в части разработки механизма, упрощающего процедуру подтверждения факта проживания, путём предоставления возможности временной регистрации лиц, не имеющих места жительства, по юридическим адресам учреждений соцобслуживания, не предоставляющих услуги в стационарной форме», — пояснил депутат.

Напомним, с 2014 по 2018 годы в Минтруда Крыма обратилось более четырех тысяч таких граждан. В соответствии с российским законодательством, они получают статус лиц без определенного места жительства. Законно зарегистрировать их можно исключительно по адресу фактического нахождения в учреждениях социального обслуживания, которые должны находиться в отдельных зданиях, с раздельным входом и выходом, оснащенных санпропускником, санитарно-гигиеническими помещениями, душем, столовой либо буфетом. Однако, на территории Крыма в настоящее время соцучреждений, отвечающих всем требованиям законодательства, нет.