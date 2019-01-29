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В Малайзии обнародовали масштабный антикоррупционный проект

Политика

Теперь стать высокопоставленным чиновником будет значительно сложнее

Куала-Лумпур, 29 января 2019, 10:13 — REGNUM  Власти Малайзии обнародовали амбициозный план по борьбе с коррупцией на ближайшие пять лет, сообщает 29 января Al Jazeera.

Антикоррупционный проект был создан спустя несколько месяцев после крупного скандала с взятками на огромные суммы.

Автором плана выступил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, он предусматривает радикальные изменения в процедуру назначения в должность высокопоставленных чиновников, а также иные меры, призванные минимизировать расхищение государственных средств.

Напомним, прежний премьер-министр Малайзии Наджиб Разак проиграл выборы в 2018 году, так как вокруг его персоны вспыхнуло общественное недовольство: из государственного фонда, созданного Разаком, было похищено порядка $1 млрд.

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Коррупция и борьба с ней
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