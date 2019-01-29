В Прикамье сократили число первых заместителей губернатора

Пермь, , 10:05 — REGNUM В Пермском крае изменилась структура регионального правительства. Документ с поправкой опубликован на портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Указом губернатора министр территориального развития утратил статус первого заместителя председателя правительства. Таким образом, у главы региона осталось два первых вице-губернатора.

В документе указано, что изменения вносятся в целях формирования эффективной структуры органов исполнительной власти. Стоит отметить, что в первой половине дня 29 января на портале краевого правительства указана прежняя структура, где Ольга Антипова — первый заместитель председателя правительства, Михаил Сюткин — первый заместитель правительства, министр строительства и архитектуры. Место первого заместителя председателя правительства, министра территориального развития указано как вакантное.

Напомним, 23 января на заседании правительства губернатор Максим Решетников объявил об отставке первого вице-губернатора. Министра терразвития Романа Кокшарова. При этом глава региона признался, что чиновник ещё год назад просил об увольнении, однако из-за запущенных процессов укрупнения территорий пришлось отсрочить удовлетворение этой просьбы.

Скажется ли изменение структуры правительства на чиновниках финансово не уточняется. Добавим, за 2018 год Антипова задекларировала доход в 4 967 223 рубля, Сюткин — в 58 011 855 рублей (с учётом продажи недвижимости), Кокшаров — 4 194 889 рублей.