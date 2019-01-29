Премьер-министр Малайзии назвал Израиль «преступным государством»

Куала-Лумпур, , 10:01 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад заявил, что Израиль является преступным государством, которое заслуживает наказания, сообщает Sindonews.

«Я призываю тех, кто сочувствует Палестине, выразить свое осуждение. Нужна правильная стратегия, чтобы обеспечить справедливый мир для палестинского народа», — заявил он.

«Мы имеем право осуждать бесчеловечное и репрессивное поведение повсюду. Мы осудили власти Мьянмы за обращение с мусульманами рохинджа. Мы критиковали многие страны и людей за бесчеловечные поступки», — добавил премьер-министр.

«Малайзия запретила въезд на территорию страны двум израильским спортсменам, а США наложили запрет на граждан из пяти исламских стран и планируют строить стену против Мексики. Венгрия, Польша и Чехия отказались принимать беженцев», — отметил премьер-министр Малайзии, подчеркнув абсурдность ситуации.

По его словам, когда международное сообщество осуждает Малайзию за запрет на въезд спортсменов, это лицемерно.

«Их разговоры о правах человека и верховенстве закона — пустые слова», — обрушился с критикой Махатхир Мохамад.

Как сообщало ИА REGNUM, международный параолимпийский комитет аннулировал право Малайзии на проведение чемпионата мира по плаванию в 2019 году, запланированного на 29 июля — 4 августа в Кучинге, после того, как страна не разрешила израильским спортсменам участвовать в соревновании.

Читайте ранее в этом сюжете: Малайзия лишилась права проведения чемпионата по плаванию в 2019 году