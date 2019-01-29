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Украину просят предоставить информацию о капитане «Норда»

Политика

Об исчезновении капитана сейнера «Норд» стало известно 28 января

Симферополь, 29 января 2019, 09:35 — REGNUM  Власти Украины должны предоставить информацию о возможном местонахождении и состоянии капитана российского судна «Норд» Владимире Горбенко, который пропал несколько дней назад в Мелитополе. Об этом, как передает РИА Новости, заявил первый заместитель главы Госсовета Крыма Ефим Фикс.

«Если с ним (Горбенко) все нормально…, то это одна история», — отметил Фикс.

По его словам, если с капитаном судна «Норд» что-то произошло, необходимо предпринять соответствующие меры.

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Как передавало ИА REGNUM, об исчезновении капитана сейнера «Норд» стало известно 28 января. Друзья и родственники ничего не знают о местонахождении мужчины, задержанного украинскими пограничниками в марте 2018 года,

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Захват украинскими пограничниками российского сейнера «Норд»
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